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Ekonomi BTSO’dan ekonomiye değer katanlara ödül
Ekonomi

BTSO’dan ekonomiye değer katanlara ödül

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 47’ncisi düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri’ni kazanan kişi ve firmalar belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 07:51:00 -
BTSO’dan ekonomiye değer katanlara ödül

Odadan yapılan açıklamaya göre tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez sosyal medyadan duyurulan değerlendirme sonucunda 4 kategoride başarılı 51 kişi ve kuruluş belirlendi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, firmaların salgın döneminde dahi üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmemelerinin takdire şayan olduğunu vurguladı. Burkay, şöyle konuştu: “Oda olarak her yıl şehir ile ülke ekonomimize en çok katkı sağlayan firmalarımızı ve girişimcilerimizi ödüllendiriyoruz. Bu sene ise ekonomimizin kahramanlarını yaşadığımız sürece uygun bir yöntemle taçlandırıyoruz. 47’nci kez düzenlediğimiz Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri’ni almaya hak kazanan müteşebbislerimizi ve firmalarımızı pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamda ilan ediyoruz. Öbür taraftan Türkiyemizin geleceğine olan inancımızla 2021’in kayıplarımızı telafi ettiğimiz ve büyüme hedeflerimize yeniden odaklandığımız bir yıl olarak değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı yürekten kutluyorum.”

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