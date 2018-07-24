BTSO YİK oluşturuldu

Yeni Yönetim Kurulu, meclis, komite ve konseyler ile birlikte hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Bursa için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Burkay, “Bursa iş dünyasının en önemli aktörleri arasında yer alan değerli sanayici ve iş insanlarımızın katılımlarıyla Yüksek İstişare Kurulumuzu da oluşturduk” açıklamasında bulundu. Burkay, BTSO Yüksek İstişare Kurulu’nun 22 kişiden oluşacağını belirtti.

22 KİŞİLİK YÖNETİM

İbrahim Burkay başkanlığındaki BTSO Yüksek İstişare Kurulu, Ahmet Özkul, Ali Moral, Cavit Çağlar, Celal Sönmez, Erol Türkün, Faik Çelik, Fatma Durmaz Yılbirlik, Hasan Aslanoba, Hüseyin Özdilek, Mehmet Burkay, Mehmet Celal Gökçen, Muhammed Etkeser, Muharrem Yılmaz, Mustafa Gürses, Nezir Gencer, Oya Coşkunöz, Ömer Kızıl, Önder Matlı, Sabahattin Gazioğlu, Steven Young ve Yusuf Akkaş’tan oluşuyor.