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BTSO YİK oluşturuldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) oluşturuldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Nisan ayında gerçekleştirilen oda organ seçimlerinin ardından Bursa’yı 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak güçlü bir meclisin oluşturulduğunu belirtti.

24 Temmuz 2018 Salı 10:03
BTSO YİK oluşturuldu

Yeni Yönetim Kurulu, meclis, komite ve konseyler ile birlikte hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Bursa için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Burkay, “Bursa iş dünyasının en önemli aktörleri arasında yer alan değerli sanayici ve iş insanlarımızın katılımlarıyla Yüksek İstişare Kurulumuzu da oluşturduk” açıklamasında bulundu. Burkay, BTSO Yüksek İstişare Kurulu’nun 22 kişiden oluşacağını belirtti.

22 KİŞİLİK YÖNETİM

İbrahim Burkay başkanlığındaki BTSO Yüksek İstişare Kurulu, Ahmet Özkul, Ali Moral, Cavit Çağlar, Celal Sönmez, Erol Türkün, Faik Çelik, Fatma Durmaz Yılbirlik, Hasan Aslanoba, Hüseyin Özdilek, Mehmet Burkay, Mehmet Celal Gökçen, Muhammed Etkeser, Muharrem Yılmaz, Mustafa Gürses, Nezir Gencer, Oya Coşkunöz, Ömer Kızıl, Önder Matlı, Sabahattin Gazioğlu, Steven Young ve Yusuf Akkaş’tan oluşuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:03
  1. Bursa
  2. BTSO
  3. YİK

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