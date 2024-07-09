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Kobi BTSO EVM’den KOBİ’lere Enerji Yöneticisi Eğitimleri
Kobi

BTSO EVM’den KOBİ’lere Enerji Yöneticisi Eğitimleri

Yeniakit Publisher
2024-07-09 15:19:00 -
BTSO EVM’den KOBİ’lere Enerji Yöneticisi Eğitimleri

Türkiye’deki ilk ve tek akredite ’Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarı’na sahip BTSO Enerji Verimliliği Merkezi (EVM), ‘Enerji Yöneticisi Eğitimlerine devam ediyor.

Bursa’da kurulduğu günden bu yana yurt içi ve yurt dışında onlarca işletmede verimlilik etütleri yaparak milyonlarca lira değerinde enerji verimliliği sağlayan BTSO EVM, eğitim programlarıyla iş dünyasına hizmet sunmayı sürdürüyor. Enerji Yöneticisi Yetiştirme programı çerçevesinde 2 hafta boyunca eğitim alan katılımcılar, enerji verimliliği, enerji yönetim sistemleri, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamalar gibi başlıklarda bilgi aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, böylece Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Enerji Yöneticisi Sınavı’na girme hakkı kazandı. Sınavda başarılı oldukları takdirde, Bakanlık onaylı Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi olacaklar.

Karbon emisyonlarının azaltılması enerji yöneticileri tarafından sağlanacak

BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, eğitim programının yoğun ilgiyle devam ettiğini söyledi. Enerji yönetiminin sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Canpolat Çakal, “Katılımcılarımızı enerji verimliliği ve yönetimi konularında donatarak, işletmelerinin enerji tüketimini optimize etmelerine ve çevre dostu uygulamaları hayata geçirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Gelecek dönemde de eğitimlerimize devam edeceğiz. Ülkemizin 2053 yılı Karbon Nötr hedefine ulaşabilmesi için en aktif rol enerji yöneticilerine düşecektir. BTSO’nun vizyonu doğrultusunda hayata geçen merkezimizde önümüzdeki dönemde de eğitim faaliyetleri devam edecek" dedi.

Kursiyerler eğitimlerden memnun

Katılımcılardan Gülay Elitaş, BTSO EVM’den aldığı eğitimin verimli bir şekilde geçtiğini belirterek, "BTSO EVM ile enerji yönetimi konusunda önemli bilgiler edindim. Merkezden aldığım bilgi ve beceriler, şirketimizde enerji verimliliği sağlayarak maliyetleri düşürmemize yardımcı olacak" dedi. Katılımcılardan Bahadır Gençer, "Enerji Yöneticisi eğitimi, kariyerim için büyük bir adım oldu. Enerji ve karbon yönetimi alanında uzmanlaşmak istiyorum. BTSO EVM’deki eğitim sayesinde bu hedefime bir adım daha yaklaştım” ifadelerini kullandı.

Eğitimler devam edecek

BTSO EVM, önümüzdeki dönemde daha fazla katılımcıyı enerji yönetimi konusunda eğiterek, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyor. Gelecek dönem eğitim başvuruları 'btsoevm.com' web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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