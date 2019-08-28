BTSO, Çorlu ve Erzincan TSO ile iş birliği protokolüne imza attı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Erzincan protokolü ve Çorlu iş dünyası temsilcilerini ağırladı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeşlik protokolü imzalayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Marmara havzasındaki stratejik iş birliklerinin bir yenisini de Çorlu TSO ile gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur tarafınan ağırlanan heyette, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ve Meclis Başkanı Erdim Noyan yer aldı. Ziyarette, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da hazır bulundu. BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak Erzincan’daki yatırım imkânları ve işbirliği fırsatları anlatıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı konuşmasında, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin dengeli olmasının şehirleşme meselesinin önüne geçtiğini söyledi. Erzincan’ın yatırım almaya hazır güzîde bir şehir olduğunu ifade eden Vali Canbolat, “Bu ziyaret Bursa ve Erzincan arasında yeni işbirliklerinin olmasını sağlayacaktır” dedi

Erzincan OSB yatırımcılarını bekliyor

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan’ın uygun teşvik uygulamalarına rağmen yeterli derecede yatırım alamadığını belirterek, “Şehrimiz 6. bölge teşviklerinin uygulandığı bir şehir. Erzincan aynı zamanda yatay bir şehirleşmenin olduğu; Türkiye’nin depreme en hazırlıklı şehridir. OSB’miz karma bir OSB’dir. Her sektörde yatırım yapılabilecek kapasiteye sahibiz. Bizler iş dünyası temsilcilerimizin yatırım için Erzincan’ı her zaman gündemlerinde tutmalarını istiyoruz.” dedi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise BTSO’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa’nın çok farklı yönleri olan, ticaret ve ekonomi şehri olduğunu söyledi. Yüksek bir enerjisi olan Bursa’da hayata geçen mega projelerin kente değer kattığını belirten Esgin, “Bursa’nın Erzincan ve Çorlu ile kurduğu işbirliğinin ülkemizin kalkınmasına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan’da yatırımcılar için her şeyin hazır olduğunu belirterek, “Ulaşım meselesini halletmiş bir şehiriz. Yatırım yapmak isteyen bütün iş insanlarımızı kentimizde ağırlamayı istiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’ye model projeleri hayata geçiriyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa olarak örnek projelere imza atarken stratejik işbirlikleriyle de Türkiye’nin kalkınma hamlesi için model olmaya devam ettiklerini söyledi. Ortak aklın hakim olduğu Bursa’yı BTSO’nun liderliğinde başta vasıflı istihdam, katma değerli üretim ve ihracat odaklı projelerle güçlü bir geleceğe taşıdıklarını kaydeden Başkan Burkay, “BTSO olarak son 6 yıldır Türkiye’ye rol model olan birçok projeyi hayata geçirdik. TEKNOSAB, KOBİ OSB, BUTEKOM, Model Fabrika ve GUHEM gibi projelerimiz sadece Bursa’mızın ve bölgemizin değil, Türkiye’mizin de yeni sanayi devrimine geçişinde sembol projeler arasında bulunuyor” dedi.

Şehirlerin ve bölgelerin yön verdiği yeni ekosistemde Türkiye’nin büyüme hedeflerine en yüksek katkıyı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Burkay, “Anadolu’daki kadim şehrimiz Erzincan’ın kalkınmasında Bursa’nın bilgi ve birikimiyle birlikte yatırım gücünü bölgesel kalkınma anlayışıyla hayata geçirmek için bir aradayız. BTSO olarak bölgemizdeki stratejik iş birliği protokollerimize bir yenisini daha ekledik. Çorlu, ülkemizde sanayinin en hızlı geliştiği bölgelerin başında yer almaktadır. Stratejik iş birliğiyle Marmara havzasının ülke hedeflerimizdeki liderlik rolü daha da gelişecektir” şeklinde konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, tüm ekonomik göstergelerde ülke ortalamasının üzerine çıkmayı başaran Bursa’nın Türkiye’yi hedeflerine taşıyacak vizyon projelerin de adresi haline geldiğini belirterek, “Farklı sektörlerdeki üretim tecrübesi ve birikimleri ile ülke ekonomisi içerisinde özel bir konuma sahip olan Bursa, bilgi ve tecrübelerini diğer kentlerle de paylaşarak sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınmaya güç katmayı sürdürecektir” diye konuştu.

Çorlu ile stratejik, Erzincan ile kardeşlik protokolü

Konuşmaların ardından ilk olarak BTSO ve Erzincan TSO arasında kardeşlik protokolü gerçekleştirildi. Protokolü, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu imzaladı. Marmara havzasındaki en önemli üretim merkezlerinden olan Çorlu ve Bursa da stratejik iş birliğini kâğıda döktü. Protokolü, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur ile Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ve Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan imzaladı.