BTP'den Tansu Çiller'e olay teklif

Merkez sağda yeni bir oluşuma ihtiyaç olduğunu söyleyen eski Başbakan ve DYP lideri Tansu Çiller'e teklif gitti.

Son dönemde merkez sağda bir hareketliliğin olduğunu yazan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Sonunda DYP kökenli olan bazı isimler buluşup, merkez sağda yeni bir oluşuma hayat vermek için işi bir noktaya getirmiş. Aralarında eski DYP milletvekili Ömer Bilgin’in de bulunduğu ekip önderliğinde, Bizim Parti’nin 20 Şubat günü kongresini toplayıp adını Büyük Türkiye Partisi olarak değiştirmiş” dedi.

BTP'nin başına mı geçecek?

Sarıkaya, aralarında eski DYP milletvekili Ömer Bilgin’in de olduğu bu grubun eski Başbakan Tansu Çiller’e Büyük Türkiye Partisi’nin (BTP) başına geçmesi için teklifte bulunduğunu yazdı.

Tansu Çiller’in ‘merkez sağda eksiklik olduğu’ yönündeki ifadelerini hatırlatan Bilgin, “Sayın Başbakan (Çiller) için hazırlık yaptık. Sayın Başkan elbet düşünecek. Kendisi merkez sağın yokluğunu ifade ediyorsa ve merkez sağa ihtiyaç olduğunu söylüyorsa, biz hazırlığımızı yaptık, hazırladık. Elbet kendisi düşünecek ve kararını verecektir” dedi.

Bilgin’in, Tansu Çiller ile devam etme konusunda kararlı olduğu belirtilen yazıda, ismini BTP’ye çevirdikleri partinin 30 Nisan günü kongresinin yapılacağı belirtildi.