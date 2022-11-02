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Gündem BTP Altılı Masa’ya yalvarmaya devam ediyor
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BTP Altılı Masa’ya yalvarmaya devam ediyor

Altılı Masa’ya dahil olabilmek için defalarca masa üyelerine yalvaran Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a ziyaretinin verdiği ümitle yalvarmayı sürdürüyor. BTP Sözcüsü Emre Polat, “Biz altılı masanın sağduyulu bir karar vereceğini ve buradan olumsuz bir karar çıkmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 14:45:00 -
BTP Altılı Masa’ya yalvarmaya devam ediyor

 Yeni Akit  Ankara 

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat partisinin altılı masaya katılma talebi üzerine değerlendirmelerde bulundu. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın altılı masaya açık bir çağrıda bulunarak, ‘Ben, partimiz, tüm teşkilatımız 20 yıllık AKP iktidarının değişmesini istiyoruz, bu anlamda kendimizden fedakarlık yapmaya hazırız, bizi parti olarak o masaya alın almıyorsanız da bunun nedenini açıklayın” mesajını verdiğini belirten Polat, “Bu Türk siyasi tarihinde görmeye alışık olmadığımız dobralıkta bir açıklamaydı. Bu açıklamaya İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hemen bir tepki verdi ve parti genel merkezimizde genel başkanımızı ziyaret etti ve 14 Kasım'da yapılacak altılı masa toplantısına bu konuyu götüreceğini ifade etti” diye konuştu.

“Masanın iradesine saygı duyuyoruz”

BTP’nin altılı masaya katılım talebi konusunda İYİ Parti Sözcüsünün ifadesiyle Sayın Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasında da bir görüşme olduğu belirten Polat, “Biz şunu söylüyoruz; 14 Kasım'da yapılacak olan toplantıdan olumsuz bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Bu toplantıdan çıkacak karara saygı duyuyoruz, liderlerin iradesine saygı duyuyoruz. Biz altılı masanın sağduyulu bir karar vereceğini ve buradan olumsuz bir karar çıkmayacağını düşünüyoruz. Zaten hem İYİ Parti tarafından hem de CHP tarafından gelen olumlu açıklamalar da bunu ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

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