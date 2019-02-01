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BTK'den ASELSAN'a izin çıktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen ASELSAT küp uydusu için ASELSAN'a deneme izni verdi.

01 Şubat 2019 Cuma 14:31
BTK'den ASELSAN'a izin çıktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ASELSAN'a İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığıyla geliştirdiği ASELSAT küp uydusu için deneme izni verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BTK'nin, Türkiye'nin Küp Uydu teknolojisinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla ASELSAN'a  ASELSAT küp uydusu için test izni verdiğini söyledi.

Sadece 1 kg ağırlığında

ASELSAN ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen ASELSAT uydusunun, uzay araştırmaları için yapılan yaklaşık 1 kilogram ve kenarları 10 santimetre olan küçük nano küp uydusu olduğunu anlatan Sayan, şöyle konuştu:

"Üzerinde bulunan optik görev yükü (kamera) ile dünya üzerindeki herhangi bir bölgenin görüntüsünü alarak kaydedecek ve İTÜ Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi Yer İstasyonuna (UHUZAM) ait iletişim konisi içerisinden geçerken aldığı görüntüleri yer istasyonuna üzerindeki X-Bant Verici aracılığıyla indirecek."

Sayan, ASELSAT Küp Uydu Projesiyle ASELSAN tarafından geliştirilen X-Bant Verici'nin yörüngedeki görevi sırasında doğrulamasının gerçekleştirilmesi ve ASELSAN ürünlerine tarihçe kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

ASELSAT Küp Uydu Geliştirilmesi Projesinin, ASELSAN'ın kendi kaynaklarıyla finanse edildiğine dikkati çeken Sayan, uydu geliştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca eski adıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğünün İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından geliştirilen UBAKUSAT küp uydusu için de izin verildiğini anlatan Sayan, UBAKUSAT uydusunun yörüngedeki yerini aldığını kaydetti.

Dragon uzay aracıyla fırlatılan UBAKUSAT'ın yaklaşık 3 kilogram ağırlığında, 10x10x34 santimetre boyutlarında tasarlanan ve görev yükü olarak bir transponder ve radyasyon ölçüm yapacak kart taşıdığını belirten Sayan, ses verisi transferinde kullanılacak küp uydunun yörüngede 1 ila 2 yıl arası görev yapmasının beklendiğini söyledi.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği kayıtları da tamam

Bakan Yardımcısı Sayan, BTK tarafından her iki uydu için de Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde kayıt işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Sayan, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından geliştirilen STM LAGARİ Uydu Projesi için de test denemelerine izin verilmesi için çalışmalar sürdürüldüğünü dile getirdi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:31
  1. İstanbul
  2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  3. ASELSAN
  4. ASELSAT
  5. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
  6. ASELSAT Küp Uydu Geliştirilmesi Projesi

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