  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin 5.5G'ye geçiş sonrası şimdi de müthiş haberi açıkladı! 6G için hedef aldı: Adım adım geliyor!

Ekrem, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok

Akşener'in 'bana abla demeyin' dediği Özgür Özel'den büyük arsızlık

Erbakan 2 gündür şart sunarken Mehmet Altınöz: Kesinlikle çekilmiyoruz!

Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor! Faşistlik yapan 'göçmen' Özdağ'a okkalı cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli pazarlıkların yapıldığını gördük

Gümbür gümbür geliyor! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Bakan Fidan müthiş gelişmeyi böyle duyurdu: Eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık

Yeniden Refah Partisi Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı!

Necmettin Batırel'den dolar tahmini: Parasını TL’de tutanlar, Türkiye yeniden doğacak! 28 lira olacak demişti
Sosyal Medya BTK'dan seçim öncesi sosyal medya hamlesi
Sosyal Medya

BTK'dan seçim öncesi sosyal medya hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-03-30 03:17:00 -
BTK'dan seçim öncesi sosyal medya hamlesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sosyal medya yetkilileri görüştü. Pazar günü yapılacak seçimler konuşuldu.

Yerel seçimlere iki gün kala Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda sosyal medya platformlarıyla görüşme gerçekleştirildi. Konuyla ilgili ilk açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

BTK ve sosyal medya yetkilileri görüştü

BTK ve sosyal medya platformları tarafından yapılan görüşmelerde, seçim sürecinde yürütülecek adımlar ele alındı. Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre, yerel seçimler öncesinde sosyal medyadaki denetimler üst düzeye çıkarılacak. Sosyal medyada manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi hedefleniyor.

BTK yetkilileri; TikTok, YouTube, Meta (Facebook, Instagram) ve Twitter temsilcileriyle temasa geçti. Bu kapsamda Türkiye’deki son 48 saatte seçim mevzuatı ve YSK kararları çerçevesinde neler yapılması gerektiği aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, tüm paydaşların sorumlu davranması ve seçim sürecini olumsuz etkileyebilecek paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Şirketlerin, YSK kararları çerçevesinde hareket etmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili açıklamasında, “Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi. Seçimlerin şeffaf ve manipülasyondan uzak bir ortamda gerçekleşmesi için küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşlar sorumlu bir şekilde hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23