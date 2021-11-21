BTK'dan posta sektöründe yeni düzenleme! Artık ücret talep edilmeyecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), posta sektöründe alternatif teslimat modellerinin uygulanması yönünde hazırladığı yönetmelikte değişikliğe gitti. BTK Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı'nın daha önce hazırladığı düzenleme kapsamında pandemiyle birlikte zirveye çıkan e-ticaret trafiğinin kargo maliyetinin azaltılması ve esnafın da desteklenmesi amacıyla sene başında yeni bir uygulamaya geçilmişti.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, çalışma kapsamında mahalle esnafı kargo teslim noktası yapılırken, dev kargo şirketleri bu sayede iş yükünü hafifletirken, esnafa da ek gelir imkânı yaratıldı. Yapılan düzenlemeyle daha önce posta gönderilerinin alıcısıyla teslimat noktası olarak esnafların hizmet verebilmesine imkân tanındı. Bunun için esnafların kargo şirketleri ile sözleşme imzalamaları gerekirken bugüne kadar on binlerce esnaf kargo şirketleri için teslimat noktası görevini üstlendi.

Ayrıca yine önceki düzenlemeyle posta gönderisinin alıcısıyla teslimat noktası olarak ilişki kuracak büyük site yerleşimlerinin yönetimi veya AVM ile plaza muhaberat yönetimi ile de sözleşme yapılabilmesine olanak sağlandı. BTK, şimdi de yaptığı düzenlemeyle gönderilerin iadesine ilişkin hizmetlerin de sözleşme yapılan esnaflar tarafından alınabilmesine karar verdi.

Böylece alternatif teslimat yöntemlerinin uygulanması sırasında sözleşme yaparak teslimat noktası olarak hizmet vermeyi kabul eden esnaf ile AVM ve plaza muhaberat yönetimi posta gönderisi alıcılarından teslimat hizmeti ile gönderi iadesine ilişkin hizmetlere yönelik ilave ücret talep edemeyecek.