BTK demir yolunda iki kat yük taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu hatlarıyla yapılan yük taşımacılığına ilişkin bilgi verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında ticaretin devamlılığının sağlanması için demir yolu taşımacılığının daha etkin hale geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, bu yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı demir yolu taşımalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını söyledi. Karaismailoğlu, “2020 yılında bir önceki yıla göre Avrupa yönündeki demir yolu yük taşımalarında yüzde 25 artış kaydedildi ve bu yıl da aynı ivme devam ediyor” diye konuştu.

“Türkiye - İran taşımalarında bu yıl hedef 1 milyon ton”

Karaismailoğlu, Türkiye ile İran arasındaki yük taşımacılığında 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60 artış sağlandığı bilgisini verirken, yeni devreye alınarak mevcut kapasiteyi ve hızı artıran Van Gölü feribotlarının İran yönlü taşımalarda çok önemli avantajlar sağlandığını söyledi. Türkiye-İran taşımalarının bu yıl 1 milyon tona çıkarılması ve İran üzerinden Pakistan, Afganistan ve Çin’e yük taşınabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, dost ve kardeş ülkelerin iş birliğiyle çok güzel projelerin de hayata geçirildiğini, bunun en somut örneğinin BTK Demir Yolu Hattı olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’a, ayrıca Rusya ve Çin’e yönelik blok yük trenleri işletildiğini ve yakın zamandaki Süveyş Kanalı krizinin Türkiye’den geçen Orta Koridor’un önemini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Avrupa'dan Çin'e

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden geçen yıl, 2019’a göre yüzde 104 artışla toplam 396 bin 778 ton yük taşındığı bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “2020’nin ilk çeyreğinde yaklaşık 78 bin ton olan BTK yük taşıması, bu yılın ilk çeyreğinde toplamda 2 bin 468 vagonla 154 bin 836 tona ulaştı. Dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön veren BTK Demiryolu Hattı’nda ve Orta Koridor’da salgın sebebiyle büyük bir yük talebi bulunuyor. Orta Koridor, ülkemizin liman bağlantıları sayesinde Asya’daki yük trafiğinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz Bölgesi’ne ulaşması için önemli fırsatlar sunuyor. Yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Orta Koridor’un geçtiği ülkeler önemli miktarda ekonomik kazanç sağlayacaktır.”

“Kuzey-Güney koridorunda taşımalar giderek artacak”

BTK Hattı ve Orta Koridor üzerinden taşımaların daha da artacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Çin-Türkiye-Avrupa parkurunda bugüne kadar 15 yük treni Marmaray’dan geçerek toplam 11 bin 483 kilometrelik parkurunu 18 günde tamamladı. Bu demir yolu hattı üzerinden Çin-TürkiyeAvrupa güzergahında başlatılan düzenli blok konteyner tren taşımaları devam etmektedir. Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 19 blok tren işletilirken, Türkiye’den Çin’e 4 adet blok konteyner treninin yanı sıra son olarak Kütahya’dan (Değirmenözü) 2 adet boraks yüklü tren bu ülkeye sevk edildi. Ülkemiz ile Çin arasında gerçekleştirilen boraks trenleri düzenli seferler şeklinde işletilecek.”