BTB Başkanı Özer Matlı'dan düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi:

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, kamu bankalarının hayata geçirdiği düşük faizli kredi destek paketleriyle ekonominin yeniden canlanması adına tüketici ve işletmelere önemli bir fırsat sunulduğunu belirtti.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda açıklanan yeni kredi destek paketini değerlendirdi.

Paketin ekonomiyi canlandıracağına dikkati çeken Matlı, "Kamu bankalarımız, normalleşme sürecine geçiş, sosyal hayatın canlanması ve yerli üretimi desteklemek amacıyla inşaat sektöründen turizme, otomotivden mobilyaya kadar birçok sektörü harekete geçirecek tarihin en düşük faizli kredi destek paketini devreye alarak ekonominin yeniden canlanması adına tüketicilerimize ve işletmelerimize önemli bir fırsat sunmuştur." ifadelerini kullandı.

Matlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pek çok ülkede ekonomik daralma beklenirken Türkiye'deki iyimser tablonun gelecek adına umut verici olduğu görüşünü aktardı.

Buna karşın firmaların bu süreçte sermaye anlamında ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret eden Matlı, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizin üretim, yatırım ve istihdamını aralıksız sürdürmeleri için bir süre daha finansman anlamında desteklenmeye ihtiyacı var. Kamu bankalarımızın bu zorlu sürecin en başından beri reel sektör için sağlamış olduğu destek, iş dünyası için son derece memnuniyet verici. Bu desteği istisnasız tüm özel bankalarımızdan da bekliyoruz."

- "Şimdi daha çok çalışma ve üretme zamanı"

Özer Matlı, küresel ekonomiyi derinden sarsan salgının etkilerini normalleşme sürecinde minimize etmek için Türkiye'nin ciddi mücadele verdiğine değindi.

Sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara da seslenen Matlı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kovid-19 ile mücadele sürecinde devletimiz tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hayata geçirilen 'İşe Devam Kredisi' ve 'Kısa Çalışma Ödeneği' gibi çeşitli desteklerle firmalarımız için ciddi katkı sağlandı. Bu süreçte üyelerimizden gelen tüm talep ve sıkıntıları TOBB aracılığı ile ilgili kurumlarımıza iletip takibini yaparak dört koldan hep birlikte mücadelemizi verdik. Yeni normale geçiş sürecinde üretimi, istihdamı, tüketimi destekleyerek yeniden ekonominin çarklarını döndürmemiz gerekiyor. Yeni normal hayata uyum noktasında tüm tedbirleri alarak şimdi daha çok çalışma ve üretme zamanı."

