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Aktüel BŞEÜ'de güz yarıyılı dersleri uzaktan eğitimle yapılacak
Aktüel

BŞEÜ'de güz yarıyılı dersleri uzaktan eğitimle yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:47:00 -
BŞEÜ'de güz yarıyılı dersleri uzaktan eğitimle yapılacak

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü, 2020-2021 güz döneminde uzaktan eğitim modelinin uygulanacağını duyurdu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisinin artarak sürdüğü hatırlatıldı.

Son günlerde artış gösteren vaka sayılarının 2020-2021 eğitim yılı güz dönemi için yüz yüze eğitimi imkansız hale getirdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Üniversitemize ülkemizin 81 ilinden ve yurt dışından gelecek yaklaşık 18 bin öğrencimizin oluşturacağı etkileşim hem sizin hem de ilimiz için çok da hafife alınamayacak riskler doğuracaktır. Her ne kadar üniversitenizi çok özlemiş de olsanız sizlerin sağlığı bizim birincil unsurumuzdur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak siz sevgili öğrencilerimizin, ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve tüm ulusumuzun sağlık önceliğini dikkate aldığımızda uzaktan eğitim modelinin kaçınılmaz olduğu kanaatine vardığımızı üzülerek ifade etmekteyiz."

Açıklamada, uzaktan eğitimle ilgili detaylı bilgilendirmenin üniversitenin web sitesinden yapılacağı aktarıldı.

Süreçle alakalı tüm soru ve sorunların, iletişim kanallarından üniversite yönetimine iletilebileceği kaydedilen açıklamada, "Hiçbir öğrencimizin sağlığında en ufak bir problem yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Bizler, sizler için sürekli olarak çalışmalarımıza devam ederken sizler de hem kendinizin hem de çevrenizdekilerin sağlığı için lütfen kurallara eksiksiz uyun ve tedbirden asla vazgeçmeyin." ifadeleri kullanıldı.

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