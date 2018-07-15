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Brusella hastalığı nedir?

Brusella hastalığının belirtileri birçok hastalığı taklit ettiğinden sinsice ilerleyen bir hastalıktır.

15 Temmuz 2018 Pazar 18:11
Brusella hastalığı nedir?

Bruselloz virüsünün neden olduğu brusella hastalığı genellikle inek, keçi ve koyun gibi hayvanların etinden, sütünden bağışıklık sistemimize bulaşır. Eklem ağrıları ile kendini gösteren bu hastalık, belirti olarak diğer hastalıkları taklit ettiğinden uzmanlar uzun süre teşhisini koymakta zorluk çeker.

Bu hastalık ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla görülür. 15 yaş grubunun bu hastalığa yakalanma oranları yüksektir. Kentteki insanlardan çok, köylerdeki insanlar bu bakteriye yakalanma açısından tehlike altındadır. Ayrıca yüksek ateşte kaynatılmamış sütten yapılan yoğurt ve taze peynir de bakteriye yakalanma riskini artırır.

BRUSELLA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

- Sırt, bel, diz ve bileklerde şiddetli ağrılar,

- Yeme bozukluğuna bağlı iştah ve kilo kaybı,

- Nedensiz terleme ve ateşlenme sonrası bilinç kaybı,

- Kalp, dalak, lenf ve karaciğer büyümesi ise en ciddi belirtilerindendir.

BRUSELLA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Uzun bir süre insan vücudunda yaşayan bu bakterinin azalması veya yok olması için ilaç tedavisine başlanılır. İlk evrede teşhis edilen brusella hastalığına antibiyotik tedavi uygulanır. Böylece bakteri üç ayda vücuttan atılır. Bu da bakterinin kronikleşmesini engeller.

Ancak brucelloz bakterisi erken teşhis edilmediğinde kalp hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Tedavi, hem brucella hastalığına göre hem de kendisi ile beraber gelişen diğer hastalıklara göre uygulanır.

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 18:11
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