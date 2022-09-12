Bruma'nın yerine O gelecek!

Bu sezon transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, PSV'den kiraladığı Bruma'da istediğini bulamadı. Portekizli futbolcuyu lig ve UEFA listesine yazmayan sarı lacivertliler, ocak ayında o bölgeye transfer kararı aldı. Kanarya, geçen sezon İsmail Kartal'ın listesinde bulunan ve Jorge Jesus'un da onay verdiği o yıldız için harekete geçti.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, güçlü bir kadro kurdu. Sarı lacivertliler, önemli yıldızları kadrosuna katmıştı. Ancak sarı lacivertlilerde, yaz transfer döneminde PSV'den kiralık olarak gelen Bruma aynı etkiyi yaratamadı. Kanarya, Portekizli futbolcuyu lig kadrosuna ve UEFA listesine almadı.

Fenerbahçe bu karar sonrası ocak ayında kanat transferi yapma kararı aldı. Sarı lacivertliler, geçen sezon takımın başında yer alan İsmail Kartal'ın gözdesi için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin, Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag'da forma giyen Peter Olayinka'yı kadrosuna katmak için temaslara başladığı iddia edildi.

26 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 9 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı. Nijeryalı yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Olayinka kariyerinde, Gent, Zulte Waragem, Dukla Prag, KF Skenderbeu ve Bylis Ballsh gibi takımlarda forma giydi.