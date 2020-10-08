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Spor Bruma'dan flaş Galatasaray itirafı
Spor

Bruma'dan flaş Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, transfer döneminde sarı kırmızılı takımdan teklif aldığını ancak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda oynamak istediğini söyleyerek bu teklifi reddettiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:45:00 -
Bruma'dan flaş Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında yer alan ve sarı kırmızılılarda 2014-2017 yılları arasında yer alan Portekizli futbolcu Bruma, transfer döneminin son günlerinde Yunan ekibi Olympiakos'a kiralık olarak gitti.

"Türkiye'den teklif geldi"

Transfer süreciyle ilgili Yunan basınına açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, Galatasaray ile ilgili flaş itirafta bulundu. 25 yaşındaki sol kanat, "Türkiye'den bir takımdan teklif aldım ancak Olympiakos'u tercih ettim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bana daha cazip geldi. Dünyanın en önemli futbol arenası" açıklamalarını yaparak sarı kırmızılı takımı neden reddettiğini açıkladı.

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