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Aktüel Brüksel'de sağlık çalışanlarına destek gösterisi
Aktüel

Brüksel'de sağlık çalışanlarına destek gösterisi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:09:09 -
Brüksel'de sağlık çalışanlarına destek gösterisi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkedeki sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelelerinden dolayı destek gösterisi düzenlendi.

Brüksel'in Mont des Arts Meydanı'nda toplanan binlerce Belçikalı, ülkenin sağlık sektörüne daha fazla yatırım yapılmasını ve sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesini talep etti.

Doktorlar, hemşireler, ebeler, acil yardım görevlileri gibi sağlık sektörü çalışanlarının yanı sıra Kovid-19 hastalığını atlatanlar ve yakınlarının da katıldığı gösteride, sağlığın ticarileştirilmesine karşı pankartlar açıldı.

Göstericiler, devletin özel sektörden sağlık hizmetleri satın almamasını, gençlerin sağlık sektöründe istihdam edilmesini teşvik edecek politikalar geliştirmesini talep etti.

Sağlık çalışanlarının emeklilik yaşının düşürülmesi gerektiğini belirten göstericiler, sağlıkçılara ve hastalara sadece istatistik verileriyle bakılmamasını istedi.

Gösteri sırasında katılımcıların büyük çoğunluğunun maske kullandığı ancak soysal mesafenin korunmadığı dikkati çekti.

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