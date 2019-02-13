Brüksel'de kritik toplantı başladı
NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.13 Şubat 2019 Çarşamba 16:42
NATO Karargahı'nda toplantının açılış konuşması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ilk oturumda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ele alınacağını belirtti.
Rusya'nın yıllardır SSC8 adlı füze sistemini geliştirerek ve test ederek INF Anlaşması'nı ihlal ettiğini kaydeden Stoltenberg, ittifakın 6 yıldır bu konuda Moskova yönetimini uyardığını ancak sonuç alınamadığını ifade etti.
Stoltenberg, "Bir tarafın uyguladığı anlaşma güvenlik sağlayamaz. Bu nedenle ABD 6 ay içinde anlaşmadan çekileceğini açıkladı. Tüm müttefikler bu kararı destekliyor." dedi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.
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