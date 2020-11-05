  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brüksel Havayolları'ndan 233 milyon avro zarar
Ekonomi

Brüksel Havayolları'ndan 233 milyon avro zarar

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:42:15 -
Brüksel Havayolları'ndan 233 milyon avro zarar

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın 9 ayında 233 milyon avro zarar etti.

Brüksel Havayolları, şirketin mali durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, salgının seyahat talebine etkileri nedeniyle şirketin ocak-eylül döneminde 233 milyon avro zarar ettiği belirtildi.

9 ayda şirketin gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 70 azalarak 339 milyon avroya gerilediği kaydedilen açıklamada, yolcu sayısının da yüzde 73 azaldığına dikkati çekildi.

Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle uçuşları 21 Mart'ta askıya almıştı. Haziran ayı ortasında uçuşlara kısıtlı biçimde yeniden başlayan şirket, mali sıkıntı yaşamaya başlamıştı.

Belçika hükümetinden destek talep eden Brüksel Havayolları, filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını açıklamıştı.

Belçika hükümeti, şirkete 290 milyon avro mali destek sağlamaya karar vermişti.

Brüksel Havayolları, salgın öncesinde 48 uçakla 80'in üzerinde noktaya günlük 250 sefer düzenliyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm dünyaya rezil oldular! Zoru görünce etekleri tutuştu
Dünya

Tüm dünyaya rezil oldular! Zoru görünce etekleri tutuştu

Ermenistan medyasında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rudik Martirosyan, Çalışma ve İskan Birinci Bakan Yardımcısı ile Kentsel..
Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Ve kabul edildi
Ekonomi

Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Ve kabul edildi

Borcu olan milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'e çevirmişti. İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiş..
İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu
Gündem

İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu

İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay