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Ekonomi

Brüksel Havayolları uçuşlara 15 Haziran'da başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-14 22:33:48 -
Brüksel Havayolları uçuşlara 15 Haziran'da başlayacak

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), seferlere 15 Haziran'da başlama planı yapıldığını bildirdi.

Brüksel Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 21 Mart'tan beri askıya alınan uçuşlara yeniden başlama planı yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, seferlere 15 Haziran'da yeniden başlanmasının planlandığı, uçuşların talep ve seyahat kısıtlamalarına göre aşamalı biçimde artacağı kaydedildi.

Almanya, İsviçre, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkelere seferlerin başlayacağına işaret edilen açıklamada, şirketin yolcu ve mürettebatın sağlığını korumaya yönelik çeşitli tedbirler alacağı belirtildi.

Brüksel merkezli hava yolu şirketi, salgın öncesinde 48 uçakla 80'in üzerinde noktaya günlük 250 sefer düzenliyordu.

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