Brüksel Havalimanı'nda İHA alarmı! Hava trafiği tamamen durduruldu
Dünya

Brüksel Havalimanı'nda İHA alarmı! Hava trafiği tamamen durduruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Brüksel Havalimanı’nda İHA alarmı! Hava trafiği tamamen durduruldu

Brüksel Havalimanı'nda, hava sahasında insansız hava araçları (İHA) görüldüğüne ilişkin gelen ihbarlar üzerine alarm verildi. Belçika Hava Trafik Kontrol Hizmetleri, güvenlik gerekçesiyle havalimanını uçuş trafiğine tamamen kapattığını duyurdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ana havalimanı, havacılık güvenliğini tehlikeye atan bir gelişme nedeniyle operasyonlarını durdurdu.

GÜVENLİK NEDENİYLE İNİŞ KALKIŞ DURDU

Brüksel Havalimanı sözcüsü, havalimanı çevresinde İHA faaliyetlerine ilişkin ihbarları doğrulayarak, "Güvenlik nedeniyle şu anda hiçbir uçak kalkış ve iniş yapmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Kontrollü hava sahasında İHA uçuşlarına izin verilmemesi, küçük bir aracın dahi uçakla çarpışması durumunda büyük hasara yol açma riski taşıdığından, havalimanı yönetimi derhal hava trafiğini durdurma kararı aldı.

Belçika basınında yer alan ilk bilgilere göre, havalimanı çevresinde en az üç insansız hava aracı tespit edildi.

 

UÇUŞLAR ÇEVRE HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLİYOR

Havalimanının ne kadar süre kapalı kalacağı bilinmezken, Brüksel'e yönelik tüm hava trafiği derhal yakındaki Charleroi ve Liege Havalimanları ile Ostend-Bruges, Maastricht ve Eindhoven gibi çevre destinasyonlara yönlendirildi.

Belçika sivil havacılık kurumu ve polis, insansız hava araçlarının operatörlerinin kimliğini tespit etmek için acilen soruşturma başlattı.

 

