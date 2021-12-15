Browni kurabiye nasıl yapılır? Kolay tarif

Yumuşacık dokusuyla damakta şahane tatlar bırakacak.

Browni kurabiye nasıl yapılır

Malzemeler

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı şeker

125 gram margarin

4 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

Browni kurabiye şerbeti için ;

2 çay bardağı su

2 çay bardağı şeker

Yapılışı

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Suyun içine şekeri ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca soğumaya bırakın. Yumurtayı karıştırma kabına alın ve mikserle çırpın. Yağı ve şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpın. Kalan malzemelerin tamamını ekleyip yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin ve tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında üzeri çatlayana kadar pişirin. Pişip pişmediğini kürdan ile kontrol edin. Sıcak kurabiyeleri soğuk şerbetin içine bırakıp 4 saniye bekletin ve servis tabağına alın. Afiyet olsun

Browni kurabiye kaç derecede pişer?

Brownie kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 200 derece fırında 10 dakika pişirelim. Son olarak kurabiyeleri şerbetle buluşturalım. Kurabiyeler piştikten sonra, ilk sıcaklığı gidince ılınmış olan şerbete kurabiyeleri batırıp çıkaralım. Üzerlerine hindistan cevizi ve antep fıstığı serperek servis edelim