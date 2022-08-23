Broşür yazarına bak sen! Cumhuriyet gazetesi Yazarına S-400 battı!

Cumhuriyet adlı broşür seviyesindeki gazetenin Yazarı Orhan Bursalı ruhu Atinalı, S-400'ler üzerinden hükümeti hedef aldı.

Yazarımsı şahıs köşesinde 'Şu ikinci parti S-400 anlaşması görüşmeleri haberi. Neden durup dururken bu gündeme düştü?' sorusunu yöneltti. Bu kadar basit bir konuyu neden bu kadar irdelediği ve ürktüğü yazıyı okuyanlar tarafından merak konusu oldu.

Türkiye isterse 1000 adet daha S-400 alır isterse elindeki S-400'leri kullanmaz. Günün uluslararası konjektürü-çıkarları neyi gerektiriyorsa pekala o yapılır. Bu hesabı verilecek bir konu değil. Bunun hesabını Türkiye'ye başka devletler adına kalem oynatan, fonlanan, çalışan hainler ve bağlı oldukları örgütler yapar. S-400'lerin Camuriyet adlı mürekkep israfı gazetenin yazarına ise neden bu kadar battığı merak konusu oldu.