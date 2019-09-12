Bronoskopi ile erken teşhis

Bronkoskopinin solunum yollarının, bronşların, ağızdan veya burundan girilen ışıklı bir aletle görüntülenmesi işlemi olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, bazen teşhis maksadıyla yapılan bronkoskopi sırasında küçük tedavi işlemleri yapılabileceği gibi, bazen de tersinin olabileceğini söyledi.

Özel Hayat Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, bronkoskopi gırtlak bölgesinden sonraki solunum yollarını ve akciğerleri incelemek, teşhis ve tedavi için bir takım işlemler, girişimler yapmak kullanılan bir tür endoskopi yöntem olduğunu söyledi. Bronkoskopi işleminin başlıca iki gayeyle yapıldığını belirten Dr. Gürkan, bunlardan ilkinin teşhis, ikincisinin de tedavi maksatlı olduğunu dile getirdi. Dr. Fulya Gürkan, “Bazen teşhis amaçlı yapılan bronkoskopi sırasında küçük tedavi işlemleri yapılabileceği gibi bazen de tedavi amacıyla yapılan bronkoskopi sırasında teşhis amaçlı örneklemeler alınması da söz konusu olabilir. Bronkoskopi başlıca solunum yolları ve akciğerleri ilgilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisi için yapılır. Bronkoskopi, diğer teşhis yöntemleri ile kesin teşhis konamamış olan solunum yolu ve akciğer hastalıkları ve diğer yöntemlerle açıklanamayan kronik öksürük, kanlı balgam, ses kısıklığı gibi solunumsal yakınmalar varlığında yapılır” diye konuştu.

Bronkoskopinin acil, hayat kurtarıcı olarak veya acil olmayan, seçimli şartlarda yapılabildiğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, “Ses tellerinden geçtikten sonra trakea ve bronş yapıları incelenir. Gerek görülürse bronkoskop kanalından yollanacak forsepsle tümörlerden biyopsi alınabilir ya da akciğerlere yıkama suyu verilip geri tekrardan toplanarak alınan yıkama materyali (suyu) tahlil için incelemeye yollanarak akciğer temizlenebilir. Bu uygulamalar ağrılı değildir. Bronkoskopi acil, hayat kurtarıcı olarak veya acil olmayan, seçimli (elektif) şartlarda yapılabilir. Yaşamsal tehlike söz konusu değilse en az 4-6 saat tam açlık şarttır. Acil bir durum yoksa hekim birçok sebepten dolayı işlemi en uygun bir zamanda yapmak isteyebilir. Bronkoskopi, yapılacak girişimlere, hastalığın ve hastanın durumuna göre lokal anestezi veya bilinçli sedasyon veya genel anestezi altında uygulanabilir. İşlem sırasında ağrı hissedilmez” dedi.