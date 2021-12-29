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Kadın - Aile Brokoli çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü brokoli çorbası
Kadın - Aile

Brokoli çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü brokoli çorbası

Brokoli çorbası tarifi | Hem çocuklarınız hem de sizin için son derece besleyici bir çorba arıyorsanız mutlaka brokoli çorbasını denemelisiniz. Peki, brokoli çorbası için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü brokoli çorbası tarifi | Denenmiş 4 kişilik brokoli çorbası

Yeniakit Publisher
2021-12-29 12:42:00 -
Brokoli çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü brokoli çorbası

Brokoli sağlık açısından son derece faydalıdır. Bu leziz sebzeyi çocuklara yedirmek ise bir hayli zor. Bu sebeple brokoliden tavuk sulu bir çorba hazırlayabilirsiniz.

Tam ölçülü brokoli çorbası

Malzemeler:

  • Orta boy brokoli
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 4 su bardağı tavuk suyu
  • 1 kutu krema
  • 3 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Brokoli çorbası için dilerseniz tavuk suyu kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz tavuk suyu kullanmayabilirsiniz.

Tereyağını tencereye alıp eritin.

Tereyağının ardından tencereye unu ilave edip güzelce kavurun.

Unun rengi dönünce tencereye soğanı, havucu, brokoliyi, tuzu ve karabiberi ilave edin.

Sebzeleri güzelce soteleyin.

Birkaç dakikalık soteleme işleminin ardından tavuk suyunu tencereye ekleyin.

Brokoliler iyice yumuşayınca bir kaseye kremaya alın. Kremanın içerisine tencereden aldığınız sudan bir kepe ekleyip karıştırın. Ardından kremayı tencereye ekleyin.

Krema da bir taşım kaynadıktan sonra blendar yardımıyla çorbayı pürüzsüz hale getirin.

Çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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