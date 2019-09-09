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British Airways pilotları grevde, 2 bin uçuş iptal

İngiltere’de British Airways pilotlarının bugün itibariyle başlattığı 48 saatlik grev nedeniyle 2 bine yakın uçuş iptal oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:40
British Airways pilotları grevde, 2 bin uçuş iptal

İngiltere’de British Airways pilotlarının bugün itibariyle başlattığı 48 saatlik grev nedeniyle 2 bine yakın uçuş iptal oldu.


İngiltere’nin resmi havayolu firması olan British Airways’ın pilotları düşük maaşları protesto etmek için 48 saat sürecek grev başlattı. British Airways pilotlarının düşük maaş nedeniyle greve gitmesi ülke genelinde krize neden oldu. Başlatılan grevle birlikte 2 bine yakın uçuş iptal olurken, şirketten yolculara havalimanına gitmemeleri için uyarı mesajları gönderildi. Firmadan yolculara gönderilen mesajlarda, "Hangi uçakların şu an uçmaya elverişli olduğunu ve firmalada çalışan pilotlardan hangisinin işe gelip gelemeyeceklerini bilemiyoruz. Aylardır bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Şu an için uçuşların neredeyse yüzde 100’ünü iptal etmek zorunda olduğumuzu belirtmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.



İngiltere’de havacılık sektörünün en büyük grevi


Bu sabah başlayan grev, İngiltere havacılık sektörünün en büyük grevlerinden birisi olarak tarihe geçti. Alınan karar sonrası mağdur olan yolculara para iadesi veya uçuş için yeniden rezervasyon yapma hakkı verilirken, bu haktan yararlanmak isteyen yolcuların gün boyu müşteri hizmetleri ile irtibata geçerek diledikleri şekilde işlem yapabileceği açıklandı.



Grevden 200 bin yolcu etkilendi


48 saat süreceği açıklanan grevden en çok etkilenenler yolcular olurken, İngiltere’nin en çok kullanılan Gatwick ve Heatrow havalimanlarına gidenler beklenmedik bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Giden yolcu bölümünde uçuş bilgilerinin yer aldığı tabelada “İptal” yazısını gören yolculardan bazıları tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Meksika’ya gidecek olan gergin yolcunun attığı tweet, mağdur diğer yolcular tarafından da paylaşıldı. Grevle bilinmezin yaşandığını aktaran yolcu, “14 günlük tatilimiz için bu sabah Meksika’ya uçmamız gerekiyordu. Şu an en erken uçuş günümüz Çarşamba olarak belirlenmiş durumda. Fakat herhangi bir açıklama veya yaşanan kayıpla ilgili mağduriyetimizi giderecek hiçbir işlem yapılmadı” ifadelerini kullandı.



İngiltere’de bu yıl gerçekleştirilen ikinci grev


Ağustos ayında Londra Yüksek Mahkemesinin kararıyla grev yapma hakkı tanınan Ryanair pilotları 48 saat grev yapmıştı. Grev nedeniyle bazı pilotlar işten çıkartılırken, firma yetkilileri Mart ayına kadar istenilen maaşların verilmesi konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:40
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