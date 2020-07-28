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Spor

Brighton Liverpool'dan ayrılan Lallana'yı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, Liverpool'dan ayrılan orta saha oyuncusu Adam Lallana'yı kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 07:55:00 -
Brighton Liverpool'dan ayrılan Lallana'yı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 yıldır forma giydiği Liverpool'da sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Adam Lallana ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Altyapısından yetiştiği Southampton'dan 2014 yazında Liverpool'a transferi gerçekleşen İngiliz futbolcu, burada birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Avrupa Süper Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

Lallana ayrıca İngiltere Milli Takımı ile çıktığı 34 maçta 3 kez ağları sarstı.

 

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