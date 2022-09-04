Brighton-Leicester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Premier Lig'in 6.haftasında Brighton ile Leicester karşı karşıya gelecek. İngiltere Ligi'ni yakından takip edenler ise maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Brighton-Leicester maçı saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de 6.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Brighton-Leicester maçının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.
Brighton-Leicester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Brighton & Hove Albion bugün Commurity Stadı'nda Leicester City'i konuk edecek. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Brighton-Leicester City maçı muhtemel 11’leri
Brighton & Hove Albion: Sanchez, Veltman, Dunk, Webster, March, Caicedo, Gross, Estupinan, Trossard, Mac Allister, Welbeck
Leicester City: Ward, Justin, Faes, Evans, Castegne, Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall, Maddison, Daka, Barnes