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Spor Brighton-Leicester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Brighton-Leicester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Premier Lig'in 6.haftasında Brighton ile Leicester karşı karşıya gelecek. İngiltere Ligi'ni yakından takip edenler ise maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Brighton-Leicester maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-09-04 11:53:00 -
Brighton-Leicester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de 6.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Brighton-Leicester maçının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

Brighton-Leicester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Brighton & Hove Albion bugün Commurity Stadı'nda Leicester City'i konuk edecek. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Brighton-Leicester City maçı muhtemel 11’leri

Brighton & Hove Albion: Sanchez, Veltman, Dunk, Webster, March, Caicedo, Gross, Estupinan, Trossard, Mac Allister, Welbeck

Leicester City: Ward, Justin, Faes, Evans, Castegne, Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall, Maddison, Daka, Barnes

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