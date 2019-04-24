Brezilya'nın tutuklu eski devlet başkanı Lula'nın kefaleti için bağış kampanyası Cezaevinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın kefaletini ödemek için takipçileri tarafından bağış kampanyası başlatıldı.

Brezilya Temyiz Mahkemesi, eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın 3 milyon real (yaklaşık 760 bin dolar) tutarında kefalet karşılığında, gündüzleri hapishaneden dışarı çıkmasına izin verdi. Kefaletini ödeyecek kadar parası olmaması nedeniyle takipçileri Lula için bağış kampanyası başlattı. Yerel basında yer alan habere göre, Lula'nın avukatları ve arkadaşları halihazırda Yüksek Adalet Divanı'nın belirlediği 3 milyon real'lik cezasını ödemek için bir gönüllü kolektifi kurdu.

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