Brezilyalı Neymar için mahkemeden karar çıktı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Santos'tan Barcelona'ya 2013 yılındaki transferinde yolsuzluk ve dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. İşte detaylar...

İspanyol mahkemesinden yapılan açıklamada, kontratta usulsüzlük yapıldığı ve bu durumdan kasıtlı olarak zarar görüldüğü yönünde DIS Grubu tarafından ortaya atılan iddiaların, delil yetersizliği nedeniyle düştüğü belirtildi.

Bu kararın ardından Neymar ve babası, Barcelona'nın eski kulüp başkanlarından Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu, haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Neymar'ın henüz 17 yaşındayken (2009) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan DIS Grubu, bu futbolcunun önceden Barcelona ile bir anlaşma yaparak diğer takımların teklif getirmesinin engellendiğini ve transferde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı alamadığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

Sadece Neymar'ın annesi hakkındaki suçlamaları geri çeken DIS, Brezilyalı futbolcu için 5 yıl hapis ve 159 milyon avro, Barcelona'nın eski kulüp başkanlarından Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu için 5 yıl hapis, 6 yıl sportif yöneticilik görevlerinden men ve 195 milyon avro para cezası talep etmişti. Savcılığın tüm suçlamaları ekim ayında geri çekmesinin ardından karara itiraz eden DIS Grubu avukatları, Neymar'a bu kez 2,5 yıl hapis cezası verilmesi için başvuruda bulunmuştu.