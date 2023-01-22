Brezilyalı Lula, Genelkurmay Başkanını görevden aldı

28 Aralık’tan beri komutan olan Arruda’nın kovulduğu Cumartesi günü erken saatlerde Brezilya gazetesi Folha de S. Paulo ve TV ağı Globonews tarafından bildirildi. Bir kaynak, onun yerine güneydoğu ordu komutanı General Tomas Miguel Ribeiro Paiva’nın getirileceğini söyledi.

Brezilya ordusu ve Savunma Bakanlığı konuyla ilgili hemen yorum yapmadı.

Lula bu hafta, istihbarat servislerinin 8 Ocak’ta aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri tarafından Brasilia’daki hükümet binalarına basıldığında başarısız olduğunu söyledi.

Daha önce Lula, birkaç bin Bolsonaro destekçisinin Kongre binasını, başkanlık sarayını ve Yüksek Mahkeme’yi işgal edip yağmaladığı ayaklanmada “silahlı kuvvetlerdeki kişilerin” gizli anlaşmalarından şüphelendiğini söylemişti.

Arruda, Cuma günü donanma komutanları Marcos Sampaio Olsen ve hava kuvvetleri Marcelo Kanitz Damasceno eşliğinde Lula ile bir toplantıya katılmıştı.

Savunma Bakanı José Múcio Monteiro toplantının ardından gazetecilere verdiği demeçte, 8 Ocak ayaklanmalarının ana tartışma konusu olmadığını, ancak askeri personelin ayaklanmalara karışmasının cezalandırılacağını da sözlerine ekledi.

Lula geçtiğimiz günlerde hükümetinin Bolsonaro’ya sadık yandaşlarını güvenlik güçlerinden tasfiye edeceğini söyledi. Brezilya’da ayaklanan göstericilerin çoğu, Bolsonaro’yu yeniden iktidara getirmek için askeri darbe çağrısında bulundu.