Brezilya'daki Amazonlarda hava kirliliği artıyor

ANKARA (AA) - Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Brezilya'daki Amazon ormanlarında ağustos ayında, önceki aylara göre daha az yangın çıkmasına rağmen karbonmonoksit seviyesinde artış yaşandığına dikkati çekti.

ESA tarafından Amazon ormanlarındaki hava kirliliğinin artmasına ilişkin harita yayımladı.

Uydu görüntülerinden elde edilen verilere göre, dünyanın akcigerleri olarak bilinen Amazolarda bu yılın başından itibaren çıkan 83 binden fazla yangın nedeniyle karbon monoksit seviyelerinde belirgin bir artış gözlemlendi.

Ülkede Amazon ormanlarında ağustos ayında önceki aylara oranla daha az yangın çıkmasına rağmen karbonmonoksit seviyesinde artış yaşandığına dikkati çeken ESA, bu durumun küresel iklim değişikliği ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Rio de Janeiro Federal Üniversitesi Metoroloji Bölümünden Profesör Renata Libonati, Amazonlarda kurak mevsimde yeterli yağmur olmayışının işleri daha kötü hale getirdiği dile getirerek, "Yangınların orman yangınları olmasının ötesinde etkileri var." dedi.

Sağlık uzmanları ise araştırmaların hava kirliliğinin özellikle yaşlılar ve çocuklarda kalp veya kan damarları hastalıklarına ve akciğer problemlerine yol açtığını kaydetti.

Brezilya'nın Rondonia eyaletinin başkenti Porto Velho'da kalıcı dumanların bu gibi hastalıklarda artışa yol açtığı ve ağustos ayında Cosme e Damia Çocuk Hastalıkları Hastanesinde de solunum hastalıkları sebebiyle tedavi edilen kişi sayısında hızlı artış olduğu vurgulandı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı ise yangın çıkan bölgelerdeki vatandaşlara maske takmaları, göz koruma kitleri kullanmaları ve klima tercih etmeleri çağrısı yaparak "Yangınlara yakın yerlerde yaşamayın" uyarısında bulundu.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), 29 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, bu yıl Amazonlar'da 1 Ocak'tan itibaren 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirdi.

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünya'nın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.

Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin 3'te 1'ini barındıran Amazonlar, 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.











