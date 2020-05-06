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Dünya

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 633 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 633 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:05:00 -
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 633 kişi öldü

 

 

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 633 artışla 7 bin 921'e, vaka sayısı da 9 bin 493 artarak 114 bin 715'e yükseldi.

Ülkede 48 bin 221 kişi iyileşirken hayatını kaybedenlerden 1579 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

 

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