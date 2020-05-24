  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Brezilya'da son 24 saatte ağır bilanço!

Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:12:00 -
Brezilya'da son 24 saatte ağır bilanço!

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 508 artışla 347 bin 398'e ulaştı.

Koronavirüs vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı