Brezilya'da son 24 saatte ağır bilanço!
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 508 artışla 347 bin 398'e ulaştı.
Koronavirüs vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.