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Dünya Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı
Dünya

Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı

Brezilya Senatosunda yapılan oylamayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da desteklediği mevcut başkan Rodrigo Pacheco kazandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 07:13:00 -
Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı

49 oy alırken, aşırı sağcı Liberal Partiden (PL) Rogerio Marinho ise 32 oy alabildi.

Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği Pacheco, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun adayı Marinho'yu geçerek ikinci kez Senato Başkanı olmaya hak kazandı.

Ulusal Kongrenin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinde yapılan oylamayı ise rekor oyla Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen Arthur Lira kazandı.

Temsilciler Meclisinde sağcıların ağırlıkta olduğu biliniyor.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

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