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Brezilya’da rezalet: Kırbaçla işkence

Marketten çikolata çalan siyahi bir çocuğu yakalayan güvenlikçiler, onu bağlayıp çırılçıplak soydu ve kırbaçlayıp, işkence yaptı. Görüntülerin internete düşmesi sonrası ülke ayağa kalktı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:50
Brezilya’da rezalet: Kırbaçla işkence

 Yakup Sarıçiçek 

BrezilyaSao Paolo’daki Ricoy marketler zincirinin şubesinden çikolata çaldığı iddia edilen siyah bir çocuk, güvenlik görevlileri tarafından çırılçıplak soyuldu ve kırbaçlanarak işkenceye maruz bırakıldı. Çocuğa yapılan işkence görüntülerinin kayda alınması ve internette yayılması sonucunda ise ülkedeki ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Dedektif Pedro Luis de Souza, söz konusu işkence görüntüleriyle ilgili olarak, “Yüzyıllar öncesinden kalma bir sahne gibi. Savunmasız, evsiz bir siyah. Toplumun bir kurbanı” ifadelerini kullandı. Görüntülerin kendisine bir gazeteci tarafından gönderildiğini açıklayan de Souza, işkenceye uğrayan çocukla konuştuğunu ve kendisine işkence yapan iki güvenlik görevlisinin kimliğini tespit ettiğini söyledi. De Souza, “Onu bağlamışlar ve tekrar yapmayacağına ilişkin söz verene kadar işkence yapmışlar” dedi.

Öldürme tehdidi

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan görüntülerde, çocuğun korkudan titrediği ve konuşacak durumda olmadığı görülüyor. İsmi açıklanmayan çocuk, TV Globo’ya yaptığı açıklamada, “Aynı güvenlikler bana 3. defa işkence yaptı. Eğer birine anlatırsam beni öldüreceklerini söylediler” dedi. Market ise güvenlikçileri kovduğunu duyurdu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:50
  1. Sao Paolo
  2. Brezilya
  3. Ricoy marketler zinciri
  4. Dedektif Pedro Luis de Souza
  5. TV Globo

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