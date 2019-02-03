0553 313 94 23

Brezilya'da ölü sayısı 121 oldu!

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 121'e yükseldi.

03 Şubat 2019 Pazar 09:05
Brezilya'da ölü sayısı 121 oldu!

Latin Amerika basınındaki habere göre, Brezilya'nın güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde bulunan atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 115'ten 121'e yükseldi, kayıp 226 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

93'ünün kimliği belirlendi

Şu ana kadar faciada hayatını kaybedenlerden 93'ünün kimliği belirlendi.

Faciada ölenlerin yakınlarının protestolarının ardından harekete geçen savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde üçü barajı işleten Vale SA şirketi, ikisi de Alman denetim firması çalışanı beş mühendis gözaltına alınmıştı.

Hükümet denetim istemişti

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

3 bin tahliye

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 09:05
  1. Brezilya
  2. baraj
  3. ölü sayısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. Türkiye’nin gücünü şimdi öğrenecekler
    3. Aynı yerde ikinci kaza! Bu kazadan..
    4. Traktör şarampole uçtu: Yaralılar var!
    5. Mondi’den yatırım atağı 100 adet yeni..
    6. Seyidoğlu’dan doğa dostu hediye
    7. Emine Erdoğan'dan kral ve kraliçe mesajı
    8. Brezilya'da ölü sayısı 121 oldu!
    9. GÜNDEM / 3 Şubat 2019
    10. Erdoğan talimatı verdi! Yeni dönem
    11. 03.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Soyer'i yere..
    13. Ülke şokta! Toprak kayması 8 can..
    14. Evinde misafir ettiği adam 14..
    15. Grip diye hastaneye gitti, öldü!
    16. Guaido tarih verdi! 'Sokaklara çıkın'..
    17. PKK'dan o ülkeye mektup! 'ABD'nin..
    18. Üçlü 'zillet' ittifakına 'PKK' desteği!
    19. Humeyni’yi eleştiren romancıya suikast!
    20. Fuat Oktay: Acı sondan kaçamayacaklar
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı