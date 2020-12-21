Brezilya'da koronavirüs hiçe sayıldı! Plajlar doldu taştı

Koronavirüs nedeniyle can kaybının 180 bini geçtiği Brezilya'da plajlarda mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Dünya genelinde bir yanda koronavirüs nedeniyle can kayıpları artarken, diğer yanda da mutasyona uğrayan virüs paniği yaşanıyor.

Tüm bu gelişmelerin yanında, bazı ülkelerde ise hiç salgın yokmuş gibi bir anlayış hakim.

200 bine yakın can kaybı var

Şimdiye kadar 7 milyon 241 bin 612 vaka tespit edilen Brezilya'da, 186 bin 818 kişi de hayatını kaybetti. Bu ciddi sayılara rağmen üklenin bazı bölgelerinde halkın rahatlığı şaşkınlığa nede oluyor.

Plajlar doldu taştı

Yaz mevsimi yaşanan ülkede halk plajlara akın etti.

Aşırı yoğunluğun yaşandığı plajlarda ise ne maske ne de mesafe kuralları uygulandı.