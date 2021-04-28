  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Brezilya'da korkunç koronavirüs kayıpları devam ediyor
Dünya

Brezilya'da korkunç koronavirüs kayıpları devam ediyor

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 86 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 395 bin 22'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 00:57:00 -
Brezilya'da korkunç koronavirüs kayıpları devam ediyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 72 bin 140 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 441 bin 563'e çıktı. Bir günde 3 bin 86 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ülkedeki ölü sayısı 395 bin 22'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'u atlatanların sayısı 12 milyon 992 bin 442 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bloomberg Başkan Erdoğan'ın misilleme hamlesini duyurdu
Gündem

Bloomberg Başkan Erdoğan'ın misilleme hamlesini duyurdu

Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine cevap olarak 1980 yılında ABD ile imzal..
Uzman isim açıkladı! Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin tarafı ne olacak?
Gündem

Uzman isim açıkladı! Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin tarafı ne olacak?

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, "Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'ni..
Bakan Süleyman Soylu tam kapanmanın detaylarını açıkladı
Gündem

Bakan Süleyman Soylu tam kapanmanın detaylarını açıkladı

Tam kapanma sürecinin detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısıtlamayı ihlal edenlere göz yumulmayacağını belirterek, "Şehir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay