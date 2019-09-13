Brezilya’da hastanede yangın: 1 ölü Brezilya’nın Rio De Jeneiro şehrinde dün gece meydana gelen yangında en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Rio De Jeneiro şehrinde dün gece meydana gelen yangında en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya medyasında yer alan habere göre, Rio De Jeneiro şehrinin kuzeyinde bulunan Badim Hastanesinde yerel saatle 18.300’da yangın çıktı. Hastanede bulunan hastalar; doktorlar ve hemşireler tarafından tahliye edildi. İtfaiye yetkilileri çıkan yangında en ez 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yangın, 2 saat sonra söndürebildi.

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