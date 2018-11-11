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Brezilya'da facianın bilançosu artıyor!

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde, meydana gelen heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

11 Kasım 2018 Pazar 23:21
Brezilya'da facianın bilançosu artıyor!

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde geçtiğimiz gün meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiği bildirildi.

Brezilya Sivil Savunma ekipleri, Rio de Janeiro kentinde dün meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini açıkladı. Rio de Janeiro İtfaiye Komutanı Roberto Robadey ise ölü sayısının artabileceğini vurgulayarak, “Bazı insanlar hâlâ kayıp. Çalışmalara yardım etmesi için bu insanların heyelan esnasında evlerinde olup olmadıklarını doğrulamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

2010’daki heyelanda 46 kişi ölmüştü

Niteroi’de eski bir çöplüğün üzerine inşa edilen "Morro do Bumba" gecekondu mahallesinde 2010 yılında meydana gelen heyelan sonucu ise 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 23:21
  1. Brezilya
  2. heyelan

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