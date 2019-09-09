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Brezilya'da Amazonlar'da yerli halkları koruma ajansı görevlisine suikast

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:52
Brezilya'da Amazonlar'da yerli halkları koruma ajansı görevlisine suikast

ANAKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, ülkenin batısındaki Amazonas eyaletinde yerli halkların korunması için Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI) adına çalışmalar yürüten bir görevlinin suikast sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, FUNAI çalışanlarının bağlı bulunduğu INA sendikasından yapılan açıklamada, Kolombiya ve Peru sınırı yakınındaki Tabatinga kentinde yaşanan olayda, Maxciel Pereira dos Santos adlı görevlinin gündüz vakti kent merkezinde motosikletiyle ilerlerken kafasına sıkılan iki kurşunla öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Santos'un Vale do Javari Doğa Koruma Bölgesi'nde medeniyetle teması sınırlı yeri kabilelerin korunabilmesi için bölgedeki çiftçilerin ve kerestecilerin arazi açma çabalarına karşı mücadele ettiği için suikasta uğradığı ileri sürüldü.

Sendika, hükümete hukuk devleti anlayışını yerine getirerek yerli halkların haklarının korunması ve savunulması için çalışan insanlara yönelik şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini kanıtlama çağrısında bulundu.

- Çevre aktivistlerinin en fazla suikasta uğradığı ülke

Brezilya'da toprak ve çevre aktivistleri doğa koruma alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan ötürü madencilik ve ağaç endüstrisinin hedefi oluyor.

"Küresel Tanık" adlı uluslararası çevre kuruluşunun verilerine göre Brezilya, 2017 yılında çevre ve toprak aktivistlerinin en fazla suikasta uğradığı ülke oldu. Dünya genelinde 201 suikastın 57'si Brezilya'da yaşandı.

Ülkede kamuya bağlı çalışan çevre koruma görevlileri, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümeti hakkında işlerini baltalamakla suçlayan bir açık mektup kaleme almıştı.

1 Ocak 2019'da göreve başlayan Bolsonaro, iktidarı süresince Amazon Ormanları'nı korumakla görevli çevre ve yerli hakları ajanslarının bütçesinde yüzde 25, orman yangınlarını önlemek için ayrılan bütçede yüzde 23 kesintiye gitmişti.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), 29 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, bu yıl Amazonlar'da 1 Ocak'tan itibaren 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirdi.

- Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Bolsonaro hükümetinin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

- "Dünyanın akciğerleri"

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünya'nın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.

Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin 3'te 1'ini barındıran Amazonlar, 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:52
  1. Amazonas Eyaleti
  2. Brezilya
  3. yerli hakları savunusu

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