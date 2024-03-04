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Dünya Brezilya, Venezuela ve Bolivya'da Filistin'e destek gösterisi
Dünya

Brezilya, Venezuela ve Bolivya'da Filistin'e destek gösterisi

Yeniakit Publisher
2024-03-04 03:58:00 -
Brezilya, Venezuela ve Bolivya'da Filistin'e destek gösterisi

Latin Amerika ülkelerinden Brezilya, Venezuela ve Bolivya'da Filistin halkına destek ve dayanışma gösterileri gerçekleştirildi.

Ülkenin en büyük kenti Sao Paulo'da bir araya gelen çok sayıda Brezilyalı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve Filistin için "özgürlük" çağrısında bulunan gruplar, Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta toplanan yüzlerce kişi, "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" pankartları taşıyarak Filistin'e destek sloganları attı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın başkenti La Paz'da bir araya gelen kalabalık gruplar, Filistin bayrakları açtı.

Gösteriyle eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de destek verirken Bolivya halkı, Filistin'e özgürlük çağrısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Protestoya çok sayıda sivil toplum örgütü ile yerli gruplar da destek verdi.

Kaynak: AA

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