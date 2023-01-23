Brezilya ve Arjantin'den "sur" atağı! Hedef dolara bağımlılığı azaltmak

Bu hafta Buenos Aires'te yapılacak zirvede, İki ülke liderinin bu konuyu son kez görüşüp duyuruyu yapacağını aktaran gazete, Brezilya'nın ortak para birimini "sur" (güney) olarak adlandırmayı önerdiği bildirdi.

Bölgesel ticaret artırılıp, dolara bağımlılık düşürülmek isteniyor

İki ülke, yeni bir para birimiyle bölgesel ticareti artırmayı ve ABD dolarına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Arjantin Maliye Bakanı Sergio Massa Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Ortak para birimi oluşturmak için gerekli mali konuları, ekonominin büyüklüğü ve merkez bankalarının rolü gibi gerekli parametreleri incelemek için karar alınacak.” dedi.

İki ülke arasında ortak para birimi oluşturulması önerisi ilk kez 2019 yılında gündeme gelmiş ancak, Brezilya Merkez Bankası’nın buna karşı çıkması üzerine bu konuda ilerleme sağlanamamıştı.

Bu projenin başarılı olması halinde ileri aşamalarda diğer Latin Amerika ülkelerinin de davet edilmesi gündeme gelecek.

Proje, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın Arjantin’e bu hafta yapacağı ziyaret sırasında resmen açıklanacak.

Kaynak: Euronews