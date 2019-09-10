0553 313 94 23

Brezilya Milli Günü Ankara'da kutlandı

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız:- "Coğrafi uzaklığa rağmen ülkelerimiz mükemmel ilişkilere, sağlam dostluğa ve sürekli diyaloğa sahip olmanın memnuniyeti içindedir"- Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone:- "Türkiye-Brezilya ilişkileri sürekli gelişme gösteriyor"

10 Eylül 2019 Salı 23:46
Brezilya Milli Günü Ankara'da kutlandı

ANKARA (AA) - Brezilya Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone'nin ev sahipliğinde Büyükelçilik'te düzenlenen davete, Ankara Valisi Vasip Şahin, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat, akademisyen ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

- "Brezilya, Latin Amerika'daki stratejik ortağımızdır"

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Özyıldız, buradaki konuşmasında, iki ülkenin geçen yıl diplomatik ilişkilerinin 160'ıncı yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak, "Brezilya, Latin Amerika'daki stratejik ortağımızdır. Coğrafi uzaklığa rağmen ülkelerimiz mükemmel ilişkilere, sağlam dostluğa ve sürekli diyaloğa sahip olmanın memnuniyeti içindedir." ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın, Latin Amerika ve Karayiplerde Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Özyıldız, iki ülkenin iş birliğini çeşitlendirme potansiyeline işaret etti.

Özyıldız, Türkiye ve Brezilya'nın, G20 ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası platformlardaki iş birliklerine de vurgu yaparak, ilişkilerin mümkün olan her alanda ilerlemesini arzu ettiklerini kaydetti.

- "İlişkilerimiz sürekli gelişiyor"

Büyükelçi Gradilone de iki ülkenin ticaret hacmi, turizm ve öğrenci değişim programları gibi çeşitli alanlarda ve uluslararası platformlarda iş birliği yürüttüğüne dikkati çekerek, "Türkiye-Brezilya ilişkileri sürekli gelişme gösteriyor." dedi.

Gradilone, büyükelçiliğin, her fırsatta çeşitli etkinliklerle Türkiye ve Brezilya kültürünü birbirine tanıtmayı hedeflediğini vurguladı.

Resepsiyon, yemek ikramı ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 23:46
  1. Brezilya Milli Günü
  2. Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone
  3. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela, Kolombiya sınırında askeri tatbikat başlattı
    1. Venezuela, Kolombiya sınırında askeri..
    2. KYK burs kredi başvuruları başladı mı?..
    3. Milli Takım'dan Moldova'ya gol yağmuru!
    4. Ürdün'den Netahyahu'nun açıklamalarına..
    5. CHP Grup Başkan Vekili Özkoç: "Bugün..
    6. İngiltere Kosova maçı kaç kaç bitti?..
    7. 'İlhak edeceğiz' dediği sırada..
    8. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel..
    9. Avrupa Komisyonu Başkanı von der..
    10. Brezilya Milli Günü Ankara'da kutlandı
    11. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    12. Papa Franciscus'dan İngiltere'ye,..
    13. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    14. Fransa Andorra maçı kaç kaç bitti?
    15. 2019-2020 Öğretmen maaşları ne kadar..
    16. Sadr, İran'da Hameney ve Süleymani ile..
    17. AB vatandaşlarının birliğe inancı..
    18. Filistin Devlet Başkanı Abbas’dan..
    19. Isparta’da polisin yakaladığı ‘zehir..
    20. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO..
    21. Sudan'da 4 kolera vakası tespit edildi
    22. Van’da terör operasyonu
    23. LGS sınavı kaldırılacak mı? 2020 LGS..
    24. Hem yangınlarla hem rakipleriyle..
    25. Niğde’de hayvan otlatma cinayeti: 2..
    26. Bulgaristan ile Rusya arasındaki..
    27. İncirli tart nasıl yapılır? Nefis..
    28. Anne ve oğlunu öldürdü kızını ağır..
    29. Siren seslerini duyan Netanyahu..
    30. Bursa’da otomobil çöp toplama..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Yeni partide ismi geçen Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış: Birçok sıkıntı var ve herkes...
    Yeni partide ismi geçen Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış: Birçok sıkıntı var ve herkes...
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı