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Dünya

Brezilya, İtalya ve İspanya'yı geçti! İşte son rakamlar

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Güney Amerika ülkesi Brezilya, 235 bin vakayla dünyada virüsün en fazla yayıldığı ülkeler sıralamasında ABD, Rusya ve İngiltere’nin ardından dördüncü sıraya yerleşti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:43:00 -
Brezilya, İtalya ve İspanya'yı geçti! İşte son rakamlar

Son 24 saatte 15 binden fazla yeni vakanın tespit edildiği Brezilya’da test kapasitesinin yetersiz olduğunu söyleyen sağlık uzmanları, gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bine yaklaştığı Brezilya, salgın kaynaklı ölüm sıralamasındaysa dünyada altıncı sırada yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), vaka sayılarının Meksika ve Ekvador’da da yükselişe geçmesi üzerine, Güney Amerika’yı pandeminin yeni merkezi ilan etti.

Rusya’da vakalar yükselişte

Salgının hızla yayıldığı Rusya’daysa vaka sayısında son 10 gündür keskin bir yükseliş gözlemleniyor.. Ülkede hergün yaklaşık 10 bin yeni vaka tespit ediliyor. Ancak Rus yetkililere göre, salgının yayılma hızı ülke çapında kontrol altına alınmış durumda.

Rusya Sağlık Dairesi Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, bu başarının Rusların sağlıklarına çok dikkat etmelerinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 281 binin üzerinde vaka tespit edilen Rusya’da kayıtlara geçen Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısıysa 2,631.

Afrika’da tehlike kapıda

Koronavirüs salgını, başta Nijerya olmak üzere, Afrika kıtasında da ivme kazanmaya başladı.

Sağlık uzmanları kıta genelinde salgına karşı önlem alınmamasının yaratacağı sonuçlara dikkat çekiyor.

Avrupa önlemleri hafifletiyor

Mart ayında salgının merkezi konumunda olan iki Avrupa ülkesi İspanya ve İtalya ise, iki ay süren karantina tedbirlerinin ardından kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Her iki ülkede de Koronavirüsten ölenlerin sayısı azalıyor.

Ancak İspanya, vakaların yeniden artışa geçmesini önlemek için, en büyük iki kenti olan Madrid ve Barcelona’da salgın önlemlerini devam ettiriyor.

İtalya’daysa hükümet kısıtlamaların bir kısmını hafifletirken, ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılmasında ikinci aşamaya girmeye hazırlanıyor. Yetkililer, 3 Haziran itibariyle turistlerin ülkeye girişine yeniden izin verileceğini söylüyor.

Dünyada Koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu ülkeler arasında üçüncü, salgı kaynaklı ölüm sıralamasındaysa ikinci sırada olan İngiltere de ekonomide çarkı yeniden döndürmeye hazırlanıyor.

Hükümet, ülke çapında salgın önlemleri hafifletildikten sonra virüsün yeniden yayılmasını kontrol altında almak için temas takipçileri istihdam ettiğini açıkladı.

Johnson: “Aşı çalışmaları sonuç vermeyebilir”

Önceki haftalarda, bu yıl sonuna kadar etkili bir Koronavirüs aşısı geliştireceği açıklanan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson son açıklamalarıyla aşı konusundaki iyimserliğe gölge düşürdü.

Johnson geçtiğimiz haftasonu bir İngiliz gazetesine verdiği demeçte “Yol hala çok uzun ve dürüst olmam gerekirse aşı çalışmaları sonuç vermeyebilir” dedi.

Tayland ve Yeni Zelanda’da yeni vaka yok

Salgın önlemleri dünyanın başka yerlerinde de hafifletiliyor. Tayland’da Mart ayında kapanan alışveriş merkezleri yeniden yeniden açıldı. Yeni Zelanda da restoranların ve sinemaların açılmasına izin verdi.

Son günlerde yeni vaka tespit edilmeyen Tayland ve Yeni Zelanda, salgının ikinci dalgasına karşı teyakkuzda kalmaya devam ediyor.

Hindistan’da önlemler sürüyor

Hindistan’daysa Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemlerin süresi iki hafta daha uzatıldı. Böylece Mart sonunda yürürlüğe giren önlemler dördüncü kez uzatılmış oldu.

Öte yandan hükümet, önümüzdeki haftalarda yeni kurallar çerçevesinde ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme sözü verdi.

1 milyar 300 bin nüfuslu Hindistan’da şimdiye kadar 95 bin Koronavirüs tespit edilirken, 3 binden fazla ölüm kaydedildi.

Koronavirüsün geçen yıl ilk kez ortaya çıktığı Çin’in kuzeydoğusunda yeni vaka sayısında bir artoş görülmesi üzerine, Jilin bölgesinde 8,000 kişi karantina altına alındı.

Sağlık yetkilileri, sonbaharda ikinci bir dalganın dünyayı sarsabileceği konusunda uyarıyor.

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