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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi açıklandı

7 Temmuz'dan bu yana Coronavirüs tedavisi süren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 4'üncü kez yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 01:14:00 - 2020-07-26 01:17:49
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi açıklandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bugün yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak kendi fotoğrafını paylaştı. Brezilya devlet başkanı mesajında "Hepinize iyi günler" ifadelerine yer verdi.

Bolsonaro ilk kez 7 Temmuz'da coronavirüse yakalandığını açıklamış son olarak çarşamba günü yaptırdığı 3'üncü virüs testinin sonucu pozitif çıkmıştı.

Bolsonaro her fırsatta Covid-19 tedavisinde etkinliği kanıtlanmayan sıtma ilacını kullandığını ve kendisini iyi hissettiğini söylemişti.

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