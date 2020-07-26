Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi açıklandı
7 Temmuz'dan bu yana Coronavirüs tedavisi süren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 4'üncü kez yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bugün yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak kendi fotoğrafını paylaştı. Brezilya devlet başkanı mesajında "Hepinize iyi günler" ifadelerine yer verdi.
Bolsonaro ilk kez 7 Temmuz'da coronavirüse yakalandığını açıklamış son olarak çarşamba günü yaptırdığı 3'üncü virüs testinin sonucu pozitif çıkmıştı.
Bolsonaro her fırsatta Covid-19 tedavisinde etkinliği kanıtlanmayan sıtma ilacını kullandığını ve kendisini iyi hissettiğini söylemişti.