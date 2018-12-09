Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi

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İngiltere’nin Brexit kararını almasında önemli etkisi olduğu kaydedilen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKİP), İslam düşmanlığı ile bilinen ve İngiltere’de bu konuda şöhret sahibi olan Tommy Robinson’ı danışman yaptı.

İslam düşmanlığını partiye alınmasında gerekçe olarak gösterdiler!

Aleni İslam aleyhinde konuşmalar yapan ve 2009 yılında da İslam karşıtı İngiliz Müdafaa Birliği adlı sokak hareketinin kurucuları arasında yer alan Tommy Robinson’ın vazifesi ile getirilmesine dair açıklanan bir gerekçe dikkat çekici bulundu.

Partide, “tecavüz çetelerine karşı siyasi danışman” sıfatıyla tavzif edilen Robinson için eski Ukip liderlerinden Lord Pearson, “İslam’ın hakikatte ne olduğunu konuşacak kadar cesaret sahibi bulunduğunu” ifade etti.

Robinson’un adı geçen İngiliz Müdafaa Birliği’nde de, esas olarak tecavüze adı karışmış Müslümanlar üzerine yoğunlaşıp onları öne çıkarmaya çalıştıkları bilinmektedir. Bu suretle bahse konu İngiliz partisi kendisinin, “İslam” ile “tecavüz”ü bir arada anmak gibi son derece müstekreh bir çirkinlikle bulanmış kafa yapısına sahip olduğunu düşündürmektedir.

UKİP’in eski lideri eşlerini aldatıp durmakla gündem olmuştu

Aşırı bozuk görüşlü İngiliz partisi, memleketinde hemen hiçbir günü cinsel taciz haberi çıkmadan geçiremez halde olmasına rağmen İslam’a bu konu üzerinden saldırmak çirkinliğine çalışsa da, kendisinin kadın hakkı muhafazası ve saygı konusunda düzgün bir sicili olmadığı görülmektedir.

Partinin daha bu yıl Şubat ayında görevinden ayrılmak zorunda kalan ve emekli bir asker olan eski lideri Henry Bolton, haftalarca İngiliz medyasında karısını aldatma rezilliğiyle yer almıştı.

54 yaşındaki Botlon, üçüncü eşiyle evli olduğu sırada, partinin üyesi 25 yaşındaki modelle yaşadığı aşk üzerinden gündeme düşmüştü. Haber medyaya ilk düştüğünde ilişkilerinin bir sır olmadığını ifade ederek pişkince bir açıklama ve yalana imza atmış, ancak karısı gerçeği ortaya dökmüştü.

O sırada evli olduğu üçüncü eşi 42 yaşındaki Tatiana Smurova, “dünyam parçalara ayrıldı” demeci verip, Bolton’un kendisine iki hafta yalan söylediğini, ilişkiden haberi falan olmadığını, sonunda ise küçücük bebekleri olduğu halde kendisini terk edip gittiğini beyan etmişti.

Hadise patlayınca Bolton’un ikinci eşi Lidia Gouniakova adlı Rus kadın da mesele dahil olmuş ve “beni de aldatmıştı” açıklamasında bulunmuştu. Gouniakova, Bolton’un üçüncü eşi Tatiana ile kendileri evli olduğu halde görüştüğünü ve nihayetine aileyi dağıttığını, fakat yine de Tatiana için üzülüp başına böyle bir şey gelmesini istemediğini söylemişti.

Ancak hikâye ne Henry Bolton, ne de son eşini birlikte aldattığı 25 yaşındaki model Jo Marney için iyi gitmedi. Evvela Jo Marney’in o sırada evlilik hazırlığında olan yeni kraliyet prensesi Meghan Markle için, “Markle’ın tohumu kraliyet ailemizi lekeleyecek... Zenci bir krala yol açacak” gibi şiddetli mesajları ayyuka çıkmış, “ırkçı” tepkisi görüp kamuoyunda ciddi reaksiyona yol açmıştı. Yükselen tepkiler karşısında Henry Bolton çareyi, “Marney ile ilişkisini bitirdiğini” açıklamakta bulmuştu. Fakat gidişat onu kurtarmamış ve Bolton da görevinden def edilmişti. Nihayetinde siyasi hayaller kurarken ikisi de partisiz ve dıpdızlak ortada kaldı. Lakin ikili, ayrılıklarının sadece adam aldatmaya yönelik olduğunu da derhal gözler önüne serip kısa süre sonra tekrar bir araya geldiler ve hala sevgili ilişkisi üzerine devam ediyorlar.