Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü
Mayıs ayındaki seçimlerden sonra ilk genel kurul toplantısını gerçekleştiren Avrupa Birliği Parlamentosu'da İngiliz Brexit Partisi'nden 29 milletvekili Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etti.02 Temmuz 2019 Salı 21:12
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni dönemi İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.
AP Genel Kurulu, mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından Fransa'nın Strazburg kentinde ilk kez toplandı.
İşci Partisi'nden tepki
Açılış oturumunda, İngiltere'deki Brexit Partisi'nden 29 milletvekili Avrupa marşı olarak bilinen Beethoven'ın 'Ode to Joy' eseri çalınırken sırtlarını döndü. Milletvekillerinin marş çalınırken arkasını dönmesi tepkiye yol açtı.
İngiliz İşçi Partisi'nden David Lammy, Brexit Partisi üyelerini "İngiltere'yi dünyadan soyutlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmakla" suçladı.
Bu arada Liberal Demokratlar da "Brexit'i durdurun" yazılı tişörtlerle Parlamento'ya geldi.
Yeni Avrupa Parlamenterlerinin yarın AP'nin yeni başkanını seçmek için oy kullanması bekleniyor.
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