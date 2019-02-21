0553 313 94 23

'Brexit' uyarısı: İngiltere ve Avrupa için felaket olabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 'Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Brexit'in yanlış yöne gitmesi durumunda bunun İngiltere ve Avrupa için bir felaket olacağı konusunda fikir birliğine vardık." dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 00:45
'Brexit' uyarısı: İngiltere ve Avrupa için felaket olabilir

Maas ve Brexit'e yönelik Avrupa ülkelerini bilgilendirme çalışmaları  kapsamında Almanya'ya gelen Hunt, Berlin'de görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Hunt, konuşmasında, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Brexit’in  yanlış yöne gitmesi durumunda bunun İngiltere ve Avrupa için bir felaket olacağı konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.

İngiliz bakan Hunt, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit anlaşmasının İngiltere parlamentosundan geçmesine yönelik "acil durum mekanizması"nda yer alan "geçici" kelimesinin ne anlama geldiğinin tam olarak anlatılması gerektiğine  işaret etti.

Almanya'nın İngiltere'nin en büyük ticaret ortaklarından birisi  olduğunu dile getiren Hunt, Alman şirketlerinin ülkesinde 400 binden fazla  istihdam oluşturduğunu belirtti.

"Silah ihracatı kararı Yemen'deki gelişmelere bağlı"

Maas ise AB'de hiç kimsenin "sert bir Brexit" istemediğini belirtti.

Alman Dışişleri Bakanı Maas, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Suudi Arabistan'a silah ihracatına yönelik gelecekteki karar Yemen'deki gelişmelere bağlı." diye konuştu.

Hunt, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını yasaklamasını  Alman mevkidaşı Maas'a 7 Şubat’ta yazdığı mektupla eleştirmiş, Berlin'in, Suudi  Arabistan'a yönelik silah satışı yasağını yeniden düşünmesini istemişti.

Almanya'nın getirdiği yasağın, savunma sanayisindeki ortaklıklar  nedeniyle İngiltere'nin de Suudi Arabistan'a bazı silahları satamamasını  beraberinde getireceğini belirten Hunt, yasaktan etkilenecek sistemler arasında  Eurofighter Typhoon ve Tornado uçaklarıyla Meteor havadan havaya uzun menzilli  füze sisteminin de olduğunu kaydetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:45
  1. ingiltere
  2. felaket
  3. brexit
  4. DÜNYA Haberleri
  5. İngiltere parlamentosu
  6. Suudi Arabistan
  7. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avustralya'da madende araçlar çarpıştı: 1 ölü, 10yaralı
    1. Avustralya'da madende araçlar..
    2. Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    3. Depremden korkan vatandaşlar geceyi..
    4. Bakan Koca açıkladı: Yüzde 1'in altında
    5. "AP'nin 2018 Türkiye Raporu Taslağı..
    6. 'Brexit' uyarısı: İngiltere ve Avrupa..
    7. Depremle adeta zaman durdu
    8. Irak'ta 4. Uluslararası DEAŞ..
    9. Fransa'da grip salgını 2 bin 800 can..
    10. Irak'ta hastane inşaatları yeniden..
    11. Esrarengiz kokudan etkilenenlerin..
    12. Barzani ile ABD'nin Suriye Özel..
    13. AP Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye..
    14. Konya'da 6 gün içinde 3 yeni obruk..
    15. CHP'li vekil CHP'yi bombaladı!
    16. Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm..
    17. İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı
    18. Brezilya Devlet Başkanı: "Emeklilik..
    19. Trump'tan Washington Post'a dava açan..
    20. Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü
    21. I. İzzeddin Keykavus ne zaman yaşadı?..
    22. UNICEF'ten Yemen'de taraflara "Hudeyde..
    23. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel,..
    24. Deprem anından hayatınızı..
    25. Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası..
    26. AB ve İngiltere "tedbir maddesini"..
    27. Balgam sökmeye yarayan doğal besinler
    28. Macaristan'dan İsveç'e tepki
    29. Bakan Akar ve Orgeneral Güler Erzurum'da
    30. "Her kapıyı çalacağız, her sokağa..
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    MHP'den İP'e geçti ve aday olamayınca çıldırdı: İhanete uğradık, içimizden vurulduk
    MHP'den İP'e geçti ve aday olamayınca çıldırdı: İhanete uğradık, içimizden vurulduk