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Brexit sonrası İngiltere'de istifa depremi

Brexit sonrası karışan İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden sonra istifalar, iktidardaki Muhafazakar Parti'ye de sıçradı. Muhafazakar Parti'den ayrılan üç milletvekili eski İşçi Partililerin yer aldığı Bağımsız Grup'a katılacak.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:25
Brexit sonrası İngiltere'de istifa depremi

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti üyesi 3 milletvekilinin partilerinden istifa ettiği bildirildi.

Muhafazakar Parti milletvekilleri Heidi Allen, Anna Soubry ve Sarah Wollaston, hükümetin Brexit politikasını gerekçe göstererek partilerinden istifa etti.

Milletvekilleri, ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekillerinin oluşturduğu Bağımsız Grup'a katılacaklarını kaydetti.

Milletvekilleri, ortak kaleme aldıkları istifa mektubunda, hükümeti, Brexit politikasında, parti içindeki sert Brexitçiler ile Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) "avucunda olmakla" eleştirdi.

"Brexit Muhafazakar Partiyi yeniden tanımladı." ifadesine yer verilen mektupta, bunun partiyi modernleştirme gayretlerini boşa çıkardığı bildirildi.

Bağımsız Grup kalabalıklaşıyor

Parti yönetimini, Brexit politikası, "Yahudi karşıtlığı" ve "aşırı sol" olmakla eleştiren İşçi Partili 8 milletvekili istifa ederek Bağımsız Grup adı altında birleşmişti. Son istifalarla grubun sayısı 11'e yükselirken, bu oluşumun yeni bir merkez partiye dönüşebileceği belirtiliyor.

Bağımsız Grup'a İşçi Partisinden ve Muhafazakar Partiden yeni katılımlar olması da bekleniyor.

İngiltere'de geçen ay siyaset arenasına Brexit Partisi de katılmıştı. Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage'ın bu partinin liderliği için adı geçiyor.

İngiltere'de yapılan araştırmalar, seçmenin geleneksel siyasi partilere bağlılığının azaldığını, Brexit’in ülkedeki temel siyasi mesele haline geldiğini ortaya koyuyor.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

Öte yandan, Filistin davasına verdiği destekle tanınan Jeremy Corbyn hakkında İşçi Partisi liderliğine geldiği 2015 yılından bu yana siyasi rakipleri ve İngiliz basınının büyük kısmı tarafından Yahudi karşıtlığı suçlaması yapılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:25
  1. İngiltere
  2. Brexit
  3. istifa depremi
  4. Muhafazakar Parti

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